David Silva Lazio, Lotito ha perso la pazienza: entro domani vuole una risposta (Di sabato 15 agosto 2020) Potrebbe finire a breve il tira e molla tra la Lazio e David Silva: Claudio Lotito ha lanciato l’ultimatum allo spagnolo La scadenza è fissata per domani e non sono ammessi ulteriori proroghe. Come spiega La Gazzetta dello Sport, al termine di questa settimana ci sarà l’ultimo appello della Lazio per avere la firma di David Silva sull’accordo raggiunto una settimana fa. Quella che sembrava un’operazione ormai blindata in attesa di essere formalizzata è ora pericolosamente in bilico. E la Lazio, pur nella cordialità dei rapporti che ha contraddistinto l’intera trattativa, è pronta a a gestire con fermezza ogni possibile evoluzione dell’operazione. Pertanto, la richiesta ... Leggi su calcionews24

romeoagresti : La #Juventus NON è interessata a #DavidSilva // Juventus are NOT interested in signing David Silva ?????@GoalItalia @goal - Sport_Mediaset : #DavidSilva non si fa più trovare dalla #Lazio: sta trattando con la #Juve. #SportMediaset - marcoconterio : ?? David Silva a un passo dalla #Lazio. Ultimi dettagli prima dell'intesa, nonostante inserimenti dall'estero. Nessu… - Solo_La_Lazio : ?? Il Messaggero ?? Contatto telefonico Tare-Silva ?? I dettagli - ilariadituccio : RT @romeoagresti: La #Juventus NON è interessata a #DavidSilva // Juventus are NOT interested in signing David Silva ?????@GoalItalia @goal -