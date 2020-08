Coronavirus non risparmia i giovani: in Puglia 5 colpiti in maniera severa! (Di sabato 15 agosto 2020) Coronavirus che non risparmia i giovani: preoccupa ora l’aumento dei contagi e la situazione dei 5 casi pugliesi Coronavirus che spaventa ancora in Italia. Il bollettino di oggi 15 agosto ha confermato ancora i dati in aumento. Con il numero dei positivi che ha superato quota seicento. Il timore è che le vacanze possano portare … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

repubblica : Coronavirus, lo sfogo dell'infermiere romano: 'Noi bardati con 30 gradi e voi a dire che non c'è Covid' - stanzaselvaggia : “A Mykonos ci siamo infettati col Covid e siamo tornati con EasyJet, voglio che chi ha viaggiato con me sappia su q… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'infermiere in prima linea: 'Noi in tuta da palombaro a 30 gradi, voi a ballare che tanto non c'è cov… - Chicca_colors : RT @SkyTG24: Coronavirus #Roma, un infermiere: “Noi bardati con 30 gradi e voi a dire che non c’è Covid” - loren_ch : RT @Martinetus: Il 2020 segnerà la fine della ragione, dell'Occidente, delle libertà. Rimarrà solo la paura, la povertà e la schiavitù. E n… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus non Coronavirus, ecco perché i dati di agosto non lasciano tranquilli la Repubblica Ferragosto: il virus non va in vacanza

La nascita del “Ferragosto” è piuttosto lontana nel tempo. Si deve tornare al 18 a.C. quando, per celebrare la fine dei lavori agricoli, l’imperatore Augusto decise di istituire una giornata di riposo ...

Coronavirus a Bergamo, i dati del 15 agosto: altri cinque contagiati

Ogni giorno si scoprono nuovi casi di contagio: oggi, 15 agosto, in provincia di Bergamo sono cinque in più. A Brescia invece l’incremento è stato di 19 e a Milano di 37. Complessivamente il coronavir ...

La nascita del “Ferragosto” è piuttosto lontana nel tempo. Si deve tornare al 18 a.C. quando, per celebrare la fine dei lavori agricoli, l’imperatore Augusto decise di istituire una giornata di riposo ...Ogni giorno si scoprono nuovi casi di contagio: oggi, 15 agosto, in provincia di Bergamo sono cinque in più. A Brescia invece l’incremento è stato di 19 e a Milano di 37. Complessivamente il coronavir ...