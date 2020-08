Colto da malore in un sentiero ad Agropoli: soccorso escursionista (Di sabato 15 agosto 2020) Dramma a Battipaglia, uomo stroncato da malore in strada 15 August 2020 Momenti di apprensione, nel primo pomeriggio di oggi, ad Agropoli , dove un uomo è stato Colto da malore mentre era in compagnia ... Leggi su salernotoday

occhio_notizie : Paura ad Agropoli, uomo colto da malore in montagna - ilbassanese : Bimbo si infortuna giocando, anziano colto da malore: doppio intervento del 118 - salernonotizie : Marina di Albori, sub colto da malore: salvato da Guardia Costiera - pricut : SALERNO, SUB COLTO DA MALORE: SALVATO DALLA GUARDIA COSTIERA | MezzoStampa - l'informazione di Scafati e dintorni -

Ultime Notizie dalla rete : Colto malore Colto da malore in un sentiero ad Agropoli: soccorso escursionista SalernoToday La prima puntata di “Mistero al Museo dell’Automobile”, il racconto giallo dell’estate

PRIMA PUNTATA. La Lagonda Tickford coupé donata dal gentiluomo inglese Sir Richard Robertson, era arrivata al porto di Genova con un cargo proveniente da Londra. Era stata caricata su un camion per i ...

Tragedia nel Varesotto, ragazza di vent’anni si tuffa nel Lago Maggiore e muore

Un’eliambulanza sul Lago Maggiore è intervenuta nel tentativo di salvare la vita a una ragazza di vent’anni, il cui corpo è stato trovato in acqua dalla Guardia Costiera. Per la giovane non c’è stato ...

PRIMA PUNTATA. La Lagonda Tickford coupé donata dal gentiluomo inglese Sir Richard Robertson, era arrivata al porto di Genova con un cargo proveniente da Londra. Era stata caricata su un camion per i ...Un’eliambulanza sul Lago Maggiore è intervenuta nel tentativo di salvare la vita a una ragazza di vent’anni, il cui corpo è stato trovato in acqua dalla Guardia Costiera. Per la giovane non c’è stato ...