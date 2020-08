Bayern, Rummenigge: «Perisic ci piace ma il futuro è incerto. Messi all’Inter…» (Di sabato 15 agosto 2020) Rummenigge ha parlato del Bayern Monaco e dell’Inter l’indomani della sfida di Champions League contro il Barcellona Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sky Sport l’indomani della straordinaria vittoria in Champions League contro il Barcellona. FINE PARTITA – «Sono andato in spogliatoio dopo la partita, aspettandomi di vedere i ragazzi festeggiare una vittoria gloriosa. Ma li ho trovati tranquilli, concentrati: già pronti per la prossima sfida». Perisic – «Ivan ha disputato una buona stagione: è un giocatore che ha un rendimento stabile. Non fa cose spettacolari ma anche statisticamente fa gol e assist. Flick conta molto su di lui. E poi ci è piaciuto davvero, quando ci siamo ... Leggi su calcionews24

