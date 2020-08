Antonella Clerici, rinviato il suo programma: quando andrà in ondà? (Di sabato 15 agosto 2020) Questo articolo Antonella Clerici, rinviato il suo programma: quando andrà in ondà? . Il programma di Antonella Clerici “E’ sempre mezzogiorno” doveva partire il 7 settembre 2020 ma è stato rinviato: perchè la Rai ha deciso di farlo? Antonella Clerici non vede l’ora di tornare in televisione con il suo nuovo programma “E’ sempre mezzogiorno” che andrà in onda su Rai Uno a partire dal mese di settembre. … Leggi su youmovies

hugmekristen : ho scambiato shakira per antonella clerici voi tutto bene? - propers0ul : @capuanogio le pagelle per #MD le fa antonella clerici? - zazoomblog : Brutta tegola per Antonella Clerici che viene sostituita dalla coppia Convertini-Falchi - #Brutta #tegola… - geppy2911 : Piove sul bagnato per Antonella Clerici. Decisione a sorpresa Rai: 'È se... - LaMammaN1 : -