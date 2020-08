Algoritmi riconoscono sclerosi da campione di sangue (Di sabato 15 agosto 2020) Studio italiano: grazie ad alcuni Algoritmi AI è possibile riconoscere la sclerosi multipla nelle sue diverse forme dall’analisi di un campione di sangue La sclerosi Multipla (SM) colpisce ogni anno 2,3 milioni di persone nel mondo e 120.000 in Italia, ma la sua diagnosi rimane una sfida per i medici: esistono diversi tipi di SM, con evoluzione… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Un gruppo di ricercatori dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, coordinato da Cinthia Farina, responsabile del laboratorio di Immunobiologia dei Disordini Neurologici, ha dimostrato che è possibile ...L'anno scorso il colosso dei motori di ricerca Google aveva lanciato un'app per Android molto utile per gli utenti non vedenti o con difficoltà visive: battezzato Google Lookout, il software utilizza ...