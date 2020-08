Viggiù, mangiano pane all'hashish: sei intossicati (Di venerdì 14 agosto 2020) Varese, 14 agosto 2020 - Sei persone sono rimaste intossicate a Viggiù, in provincia di Varese, dopo aver mangiato del pane all'hashish. Poco prima delle 2 di notte il personale del 118 è intervenuto ... Leggi su ilgiorno

