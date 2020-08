Via Sammartini, 23enne accoltellato e 27enne picchiata: aggressori in fuga (Di venerdì 14 agosto 2020) Milano, 14 agosto 2020 - Aggressione , nella notte tra giovedì e venerdì, in via Giovanni Battista Sammartini, nei pressi della stazione Centrale di Milano: vittime un 23enne italiano e una 27enne ... Leggi su ilgiorno

Silvio_JMN : Giuseppe Sammartini - LuceverdeMilano : #Milano ??#semafori - Viale Lunigiana semafori guasti presso via Sammartini guidare con prudenze #Luceverde #Lombardia - infomobilitaMi : ?? Semafori in lampeggio in viale Lunigiana all'altezza di via Sammartini #Milano - RedazioneLaNews : #Milano Milano: 28enne aggredito durante una rissa in via Sammartini, in Stazione Centrale - salvosq : Nella incivile Milano progressista si susseguono le violenze e le rapine. - Milano: 28enne aggredito durante una ri… -