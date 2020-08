USA, produzione si conferma in recupero a luglio (Di venerdì 14 agosto 2020) (Teleborsa) – Ancora in recupero la produzione industriale negli Stati Uniti a luglio. Il dato della produzione ha registrato un incremento del 3% dopo il +5,7% rivisto del mese precedente (+5,4% la prima stima). Il dato è in linea con le attese degli analisti. Su base annua si registra ancora una flessione dell’8,2%. La produzione manifatturiera registra una risalita del 3,4% dopo il +7,4% di giugno (rivisto da +7,2%). E’ un aumento leggermente superiore alle attese degli analisti che erano per un +3%. Su anno si registra un -7,7%. Nello stesso periodo la capacità di utilizzo relativa a tutti i settori industriali è risalita al 70,6% dal 68,5% precedente, poco sopra il consensus (70,3%). Leggi su quifinanza

Dal nostro corrispondente a Washington «Prima di gennaio sarà dura avere il vaccino, anche se sei aziende hanno già cominciato a produrre le dosi». Cristina Cassetti, 51 anni, è la vice direttrice del ...

Brunelli (Cia): "Sospiro di sollievo, Usa primo mercato export per nostre produzioni" Firenze: «Ottima notizia per i vini toscani la decisione del governo Usa di non penalizzare prodotti italiani nell ...

Dal nostro corrispondente a Washington «Prima di gennaio sarà dura avere il vaccino, anche se sei aziende hanno già cominciato a produrre le dosi». Cristina Cassetti, 51 anni, è la vice direttrice del ...