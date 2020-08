Una Vita, anticipazioni: CAMINO è stata violentata!!! (Di venerdì 14 agosto 2020) Nel corso della puntata 1057 della telenovela Una Vita verrà finalmente rivelato per quale motivo la giovane CAMINO Pasamar (Aria Bedmar) ha perso per diversi mesi l’uso della parola, chiudendosi in un apparente mutismo.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 14 agosto 2020Tutto ciò, ovviamente, avrà a che fare con quello che è successo a Valdeza, la tenuta di Santander dove la ragazza risiedeva insieme alla madre Felicia (Susana Soleto) e al fratello maggiore Emilio (Josè Pastor) prima del trasferimento ad Acacias… Una Vita, trame: Emilio, promesso sposo di Angelines Se si dà uno sguardo alle anticipazioni si intuisce che tutto comincerà quando Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) scoprirà con sgomento che ... Leggi su tvsoap

