Un appello contro la violenza di genere in Polonia (Di venerdì 14 agosto 2020) L’arresto dell’attivista Margot e di uno dei fondatori del collettivo polacco queer Stop bzdurom fa parte di una più ampia operazione del governo per limitare e ridimensionare i diritti delle minoranze sessuali e di genere. Leggi Leggi su internazionale

Venerdì 7 agosto un tribunale polacco ha ordinato l'incriminazione e l'incarcerazione preventiva di Margot, un'attivista non binaria che usa pronomi femminili, e di uno dei fondatori del collettivo po ...