Roma, fiamme in via Tullio Giordana: possibile intervento con mezzi aerei (Di venerdì 14 agosto 2020) Estate di fuoco per la Capitale: è divampato l’ennesimo incendio a Roma, in via Tullio Giordana. Sul posto per domare le fiamme è giunta la squadra dei Vigili del Fuoco di Ostia(13 a), il personale Dos7 e quello della Boschiva di Cerveteri (26a/2). Purtroppo la presenza di moderate raffiche di vento rende difficili i lavori di spegnimento, si sta pertanto pensando di intervenire con mezzi aerei. Si segnalano infine disagi alla circolazione locale per via del denso fumo. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

