Renzi e Calenda, pace via Twitter: “Rispetto reciproco”, e forse chissà, anche altro… (Di venerdì 14 agosto 2020) Un ‘evento’, soprattutto alla luce di passate diatribe che hanno duramente allontanato i due, per quanto lungamente uniti da un incarico di governo negli anni passati. Ma oggi, testimone Twitter, Matteo Renzi e Carlo Calenda hanno fatto finalmente pace riconoscendosi reciproco “rispetto”. Che poi, entrambi molto intelligenti e preparati, erano finiti per frapporsi a vicenda, in funzione di quel mutamento generale che poco tempo fa ha letteralmente ‘rimescolato’ volti e figure all’interno del Nazareno. Calenda: “Niente più polemiche tra di noi” Da parte sua Carlo Calenda ha scritto. ”Considero Renzi il miglior PDC degli ultimi 40 anni, anche da qui discende la delusione per la sua linea ... Leggi su italiasera

Renzi-Calenda, pace fatta su Twitter

Calenda, offerta di pace a Renzi: "È stato il migliore Presidente del Consiglio degli ultimi 40 anni"

Dopo una serie di polemiche, è pace fatta tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, che con una serie di tweet mettono fine alle divergenze: ""Considero Renzi il miglior PDC degli ultimi 40 anni, anche da qui ...

