Quique Setien: «Stasera è stato umiliante. Se resto? Non dipende da me» (Di venerdì 14 agosto 2020) Quique Setien ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la tremenda sconfitta contro il Bayern Monaco. Le sue parole Quique Setien ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la tremenda sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League. Le sue parole. SCONFITTA – «La verità è che è una sconfitta tremendamente dolorosa. Abbiamo subito troppi gol, molti se li sono meritati. Sono stati molto efficaci, la forza del Bayern in molti aspetti ci ha superato. Questa enorme sconfitta mi ha ferito, nel modo in cui è avvenuta, tremendamente dolorosa. Non posso preoccuparmi solo per il mio futuro, è particolarmente doloroso per quello che significa per i tifosi e per la società». PAROLE PIQUE – «Vediamo, non mi addentrerò in questo. Sono qui solo da ... Leggi su calcionews24

