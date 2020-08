Ponte Morandi, a due anni dalla tragedia il dolore non sbiadisce, oggi è la giornata del ricordo (Di venerdì 14 agosto 2020) Genova, a due anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, oggi è il giorno del ricordo. La commemorazione, in onore delle 43 vittime del disastro, sarà tenuta sotto le campane del nuovo Ponte San Giorgio, inaugurato lo scorso 3 agosto. Alla cerimonia parteciperà anche il Presidente de Consiglio, Giuseppe Conte. Dopo la messa in suffragio delle vittime, alle ore 10.30, nella Radura della Memoria, ci sarà la cerimonia privata organizzata dal comitato dei familiari delle vittime. Alle 11.36, l’ora del crollo, verrà osservato un minuto di silenzio seguito dalla lettura di alcune parti del libro dedicato alle vittime. Nel pomeriggio verrà scoperta la targa con i nomi di chi perse la ... Leggi su urbanpost

GiovanniToti : Genova non dimentica. Nella radura della Memoria, il luogo del ricordo della tragedia del Morandi con 43 alberi per… - Raiofficialnews : A due anni dalla tragedia del #PonteMorandi, il ricordo della #Rai con un palinsesto dedicato… - fattoquotidiano : Ponte Morandi, in due anni d’indagini 71 indagati e fascicoli sull’intera rete autostrale. In autunno la perizia su… - GianniRoberto1 : RT @CasaLettori: Le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi avevano un nome, un cognome, una storia A loro dedichiamo #UnVersoPerGenova a… - FraBaraghini : C’è chi non metterà piede sul nuovo ponte fino a quando non si saprà la verità sul perché un viadotto autostradale… -