Pierluigi Diaco propone un reality a Gabriella Farinon (Di venerdì 14 agosto 2020) Nella puntata di oggi di Io e Te il conduttore Pierluigi Diaco lancia una proposta alla Signorina Buonasera Gabriella Farinon. La puntata di Io e Te di oggi ha avuto come ospite d’eccezione Gabriella Farinon, una delle Signorine Buonasera. Durante l’intervista portata avanti da Pierluigi Diaco la donna si è dichiarata soddisfatta della sua carriera televisiva. A quel punto Diaco le ha chiesto se avesse mai pensato di partecipare ad un reality. La donna ha liquidato l’idea con un sorriso, dichiarando di non guardarli nemmeno alla tv. Gabriella Farinon però ha ancora molte cose da fare nella vita: la donna infatti ha una passione per i viaggi. Il suo ... Leggi su bloglive

infoitcultura : Pierluigi Diaco, bordata in diretta: parla di Barbara D'Urso e non le manda a dire - infoitcultura : Edoardo Vianello, il dramma della figlia morta, Pierluigi Diaco lo blocca: “Non se ne deve parlare in tv” - infoitcultura : Pierluigi Diaco lancia una frecciatina a Barbara d'Urso? Ecco cosa ha detto - infoitcultura : Pierluigi Diaco velenoso: ce l'ha con la d'Urso? - infoitcultura : Pierluigi Diaco a Io e te, affondo durissimo a Barbara D'Urso e alla sua trasmissione 'non mi piaceva andare ma ero… -