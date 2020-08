Morandi, due anni dopo. Conte ai parenti delle vittime: “Non vi lasceremo soli nella richiesta di verità, siamo al vostro fianco” (Di venerdì 14 agosto 2020) “siamo qui a ricordare e non vi lasceremo soli in questa vostra richiesta di accertamento delle precise responsabilità. Il vostro dolore è il nostro e la vostra ferita è la nostra”. Così il premier Giuseppe Conte nel corso della commemorazione delle vittime del ponte Morandi a Genova0. “Questa esperienza non resterà confinata in ambito familiare ma vi sosterremo nello sforzo per alimentare una memoria collettiva. Abbiamo i magistrati e una attività investigativa molto complessa che va avanti” L'articolo Morandi, due anni dopo. Conte ai parenti delle ... Leggi su ilfattoquotidiano

