Meghan Markle, la scelta importante per il futuro di Archie (Di venerdì 14 agosto 2020) Finding Freedom, la discussa biografia di Meghan Markle e Harry scritta dai corrispondenti Carolyn Durand e Omid Scobie, non parla solo della Megxit, vero e proprio terremoto per la Corona inglese. Gli autori – che hanno ammesso di aver parlato con la coppia di Sussex durante il processo di redazione del libro, iniziato nel 2019 – si sono soffermati anche su diversi aspetti che differenziano la quotidianità del secondogenito di Carlo e della moglie da quella dei Duchi di Cambridge. In questo novero, rientra la scelta, da parte di Meghan e Harry, di non prendere tate per il piccolo Archie. Secondo quanto si può leggere nel libro, Harry avrebbe preso questa decisione dopo aver visto la situazione a casa di William e Kate. I Duchi di Cambridge hanno preso una strada ben diversa ... Leggi su dilei

BI_Italia : I duchi di #Sussex si sono trasferiti a luglio nella loro nuova proprietà a Santa Barbara, in California - VanityFairIt : Com'è, quanto è costata e quanto è grande la nuova casa dei Sussex (avrebbe anche una depandance per gli ospiti, gi… - zazoomblog : Il più grande sostenitore di Meghan Markle? Carlo d’Inghilterra - #grande #sostenitore #Meghan #Markle? - VanityFairIt : Secondo la biografia bomba sui Royla è lui il membro della famiglia su cui Meghan può contare, ecco perché - valentinadigrav : RT @tempoweb: #HARRY e #William Dopo il libro-bomba sulla #royal family esplode il caso #Lady Diana -