Maltempo Piemonte: alberi caduti, tetti scoperchiati e danni all’agricoltura nel Torinese e Cuneese (Di venerdì 14 agosto 2020) In Piemonte si contano i danni causati dal nubifragio che ha colpito in particolare le province Torinesi, Astigiane e Cuneesi. Tra ieri e oggi sono oltre cinquanta gli interventi dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto fare fronte ad alberi e rami caduti, tetti scoperchiati, pali pericolanti, cantine allagate e anche al crollo di un muretto di cinta tra San Paolo Solbrito e Dusino. I disagi sono stati parecchi anche per il settore agricolo. Come segnalato da Confagricoltura, il violento temporale unito al forte vento ha provocato gravi danni al distretto frutticolo del Cuneese, in particolare nei comuni di Saluzzo, Costigliole, Verzuolo e Lagnasco: “I nostri tecnici -spiega Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura ... Leggi su meteoweb.eu

