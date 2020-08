Legge 104: come restare a casa propria coi permessi (Di venerdì 14 agosto 2020) Ci sono delle novità importanti in merito alla Legge 104 perché la Corte di Cassazione, con una recente sentenza, è intervenuta sul tema della fruizione del permesso retribuito per assistere il familiare disabile, stabilendo che il titolare della 104 che svolge attività di caregiver può anche restare presso il proprio domicilio e non deve necessariamente recarsi nell’abitazione dell’assistito. Vige però la solita condizione che gli interessi del disabile devono essere assolutamente prioritari.Segui Termometro Politico su Google News Legge 104: caregiver può anche restare a casa propria La sentenza della Cassazione a cui si fa riferimento è la n. 16930 del 12 agosto 2020, quindi piuttosto recente. La Corte ha ... Leggi su termometropolitico

