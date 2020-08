La polemica per le ex troniste Enardu e per la torta con la svastica (Di venerdì 14 agosto 2020) Quando si ha un ruolo pubblico, anche come personaggi televisivi e come influencer su Instagram, bisogna stare molto attenti a quello che si pubblica. Soprattutto quando si tratta di rievocazioni di simboli di estrema destra, legati a pagine buie della storia dell’umanità. Le sorelle Enardu (Serena ed Elga), conosciute nel campo della televisione e della moda, hanno partecipato a una festa di compleanno nella serata di ieri, nel corso della quale è apparsa una torta ‘decorata’ con una svastica. LEGGI ANCHE > Serena, ti sposerei: così diceva Pago Sorelle Enardu e la torta con la svastica Le sorelle Enardu stavano partecipando al compleanno di una loro amica, alla quale è stata fatta recapitare una torta ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : polemica per A Sistiana arriva il dj Bob Sinclar: scoppia la polemica per il nodo assembramenti Il Piccolo Ultime notizie/ Oggi ultim’ora coronavirus: 21 milioni casi mondo, +1500 in Germania

Ultime notizie. Ultim’ora oggi 14 agosto: coronavirus in Italia, meno decessi ma più contagi. Mondo, 21 milioni di casi e quasi 800mila vittime Sono purtroppo più di 755mila i decessi per complicanze ...

Coronavirus, mascherine all’aperto e nuovi casi in Salento. Fitto polemizza: “Vale ordinanza di Emiliano o di Speranza?”

BARI/LECCE – Nuove disposizioni della Regione su spazi all’aperto, discoteche e locali da ballo e assimilati. È fatto obbligo già da oggi di usare la mascherina anche all’aperto in luoghi in cui non s ...

