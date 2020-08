Inter, Gagliardini: “Abbiamo le carte per giocarcela, ci faremo trovare pronti” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Sarà una partita importante, difficile. Loro sono una squadra forte, che stiamo studiando. Dobbiamo prepararla bene come stiamo facendo e mettere in campo quello che ci chiede il mister. Lo Shakhtar ha giocatori molto tecnici in fase offensiva, con qualità e palleggio. Anche in difesa sono forti, ma lunedì sapremo come fare.”. Queste le parole di Roberto Gagliardini ai microfoni di Sky Sport a pochi giorni dal match tra Inter e Shakhtar Donetsk, valevole per la semifinale di Europa League 2019/2020. “Ora sono tutte finali, ogni gara è importantissima – ha affermato il centrocampista neroazzurro -. Sappiamo che è tanto tempo che l’Inter non fa gare di questo tipo, ma abbiamo le carte in regole per giocarcela. Questa settimana di riposo ci ... Leggi su sportface

