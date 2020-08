Incendio in acciaieria, timori per la nube. L'Arpa: evitate emissioni pericolose (Di venerdì 14 agosto 2020) Spinadesco, Cremona,, 14 agosto 2020 - Allarme per un'alta colonna di fumo sviluppata da un Incendio che ieri mattina alle 8.30 è scoppiato all'interno dell'Accieria Arvedi di Spinadesco . Le fiamme "... Leggi su ilgiorno

Notiziedi_it : Incendio in un’acciaieria nel Cremonese: paura per la nube nera - Filo2385Filippo : RT @laprovinciacr: #spinadesco Incendio all'acciaieria Arvedi, l'azienda: «Nessuna criticità per ambiente e qualità dell’aria» https://t.co… - laprovinciacr : #spinadesco Incendio all'acciaieria Arvedi, l'azienda: «Nessuna criticità per ambiente e qualità dell’aria» - FreeVigott : @dorinileonardo Aggiungo un incendio all'acciaieria Arvedi di Cremona oggi. Aggiungiamo 'Cr'?O è Ronaldo che manda… - rep_milano : Incendio in un'acciaieria nel Cremonese: paura per la nube nera [aggiornamento delle 18:41] -