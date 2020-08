In Spagna chiudono le discoteche, restrizioni nei bar (Di venerdì 14 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 14 AGO - Il governo spagnolo ha deciso la chiusura delle discoteche ed altre misure restrittive, anche per gli orari dei bar, per far fronte alla seconda ondata dell'epidemia di ... Leggi su corrieredellosport

Il governo spagnolo ha disposto il divieto di fumo per strada se non può essere rispettata la distanza di 2 metri. La misura, già introdotta in Galizia e nelle Baleari ed ora estesa a tutto il paese, ...

Introdotto a livello nazionale anche il divieto di fumare all'aperto se non viene rispettata la distanza di un metro Coronavirus, tamponi obbligatori per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna ...

