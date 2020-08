In fiamme vasta area tra Castel Romano e Pratica di Mare (Di venerdì 14 agosto 2020) Estate di fuoco per la Capitale: è divampato l’ennesimo incendio in una vasta area di sterpaglie compresa tra Castel Romano e Pratica di Mare. Nella fattispecie, il rogo si è sviluppato in via Tullio Giordana. Sul posto per doMare le fiamme è giunta la squadra dei Vigili del Fuoco di Ostia(13 a), il personale Dos7 e quello della Boschiva di Cerveteri (26a/2). Purtroppo la presenza di moderate raffiche di vento rende difficili i lavori di spegnimento, si sta pertanto pensando di intervenire con mezzi aerei. Si segnalano infine disagi alla circolazione locale per via del denso fumo. Leggi anche:Castel Romano, vasto incendio: bruciano ettari di vegetazione (FOTO e VIDEO) su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Vasto incendio al Parco degli Acquedotti. Oggi nel primo pomeriggio una grossa nube di fumo nero si è innalzata da via del Quadraro, a Roma sud. Un grosso incendio ha turbato la quiete della vigilia ...

