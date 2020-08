Il racconto choc del soccorritore: "Abbracciava suo figlio morto" (Di venerdì 14 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Un vigile del fuoco racconta le operazioni di recupero dei ragazzi morti nell'incidente a Castelmagno: "Ho visto tanta disperazione" "Ho visto una donna abbracciata ad un ragazzino morto". Comincia così il racconto choc di Claudio Tossello, 53 anni, vigile del fuoco del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), intervenuto in alta Valle Grana per soccorrere la comitiva di ragazzi coinvolti nell'incidente di Castelmagno la sera del 10 agosto. "Una mamma non voleva staccarsi dal figlio morto" Una tragedia immane, inspiegabile: cinque giovani vite spezzate in una manciata di secondi. Non può fare a meno di pensarci Claudio Tosello, tra i primi soccorritori a precipitarsi sulle Alpi Cuneesi quella maledetta notte di San Lorenzo. "Quando sono arrivato su, poco dopo la ... Leggi su ilgiornale

