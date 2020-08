Il Barça è a pezzi, Messi di più: la solitudine dei numeri primi. Strane idee per il futuro? (Di venerdì 14 agosto 2020) Un’immagine triste. Un’immagine che parla da sola. Per gli amanti del calcio, vedere un grande campione sulle gambe è triste. Una sofferenza. Per lui e per noi. Il Barcellona è a pezzi. Questo Barcellona è a pezzi. E Messi di più. Impalpabile, assente, quasi impotente. Stasera sembra “quello argentino”. Quello che, con la sua Nazionale, non riesce ad andare oltre certi limiti. Nessuno fa miracoli, neanche i più grandi. Lo si è detto di Ronaldo per la Juve, lo si dice oggi per Messi. Ma, ripetiamo, quell’immagine, nel finale, ha un significato enorme. Il significato è quello di un ragazzo che, nonostante grandissimo, ha la sua sensibilità, le sue debolezze. E ne risente. Ne ha risentito. E, chissà, quegli strani pensieri ... Leggi su calcioweb.eu

stebellentani : È la classica frase attira cavallette, ma oggi Messi avrebbe più bisogno dell’Inter di quanto l’Inter ne abbia di M… - 3cuori1ohana : RT @stebellentani: È la classica frase attira cavallette, ma oggi Messi avrebbe più bisogno dell’Inter di quanto l’Inter ne abbia di Messi.… - nikita82roma : @danielelozzi Il Bayern è forte e in forma. Il Barca è a pezzi da mesi. Mentalmente, fisicamente e tatticamente. - mauriziomeland2 : RT @stebellentani: È la classica frase attira cavallette, ma oggi Messi avrebbe più bisogno dell’Inter di quanto l’Inter ne abbia di Messi.… - _enz29 : RT @stebellentani: È la classica frase attira cavallette, ma oggi Messi avrebbe più bisogno dell’Inter di quanto l’Inter ne abbia di Messi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Barça pezzi “Non si può morire, non si può morire”. Lo strazio degli amici davanti alle bare La Stampa