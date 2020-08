Grande Fratello Vip, ecco i primi nomi ufficiali del cast: in Casa anche un noto cantante (Di venerdì 14 agosto 2020) Fausto Leali verso il Grande Fratello Vip 5. Questa è l’indiscrezione di Blogo che non ha dubbi a tal proposito. Il celere portale che si occupa di televisione, conferma anche Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Francesco Oppini, Paolo Brosio e Stefania Orlando. Grande Fratello Vip, Fausto Leali nel cast C’è però un nome che siamo in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

PBerluskony : RT @tvblogit: Blogo retroscena: Fausto Leali cammina verso il Grande fratello vip 5 - RaffaCapuNa : @Pozzuoli21 @EnzoFigliolia Il grande fratello ti osserva! Beh io lo spero. - Rada00563645 : RT @IAlianna_: la primadonna pensa di essere ancora al grande fratello ? Bene fate partire il televoto ! Fuori dai coglioni . - TRASHPERSON18 : Grande Fratello 6 (2006): Filippo Bisciglia è il primo finalista - paolorm2012 : RT @IAlianna_: la primadonna pensa di essere ancora al grande fratello ? Bene fate partire il televoto ! Fuori dai coglioni . -