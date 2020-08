Giuseppe Nastasi di Uomini e Donne sarà un tentatore a Temptation Island? (Di venerdì 14 agosto 2020) Chi ha seguito l’ultima stagione di Uomini e Donne ricorderà indubbiamente il percorso di Sara Shaimi. La ragazza, dopo un percorso un po’ complicato anche a causa dell’avvento del Coronavirus, ha scelto Sonny De Meo. I due, a quanto pare, sono felici insieme e stanno trascorrendo un’estate all’insegna dell’amore. Ma cosa ne è stato di Giuseppe Nastasi? Era lui l’alternativa di Sara Shaimi alla scelta di Sonny. Proprio Giuseppe Nastasi, come ovvio che sia per chiunque venga rifiutato, non ha preso bene la scelta della ragazza. Oggi, però, trapela un’indiscrezione che lo vuole protagonista. L’ex corteggiatore potrebbe arrivare a Temptation Island come single ... Leggi su kontrokultura

