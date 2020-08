Giro di Lombardia 2020, i favoriti. Chi può vincere, e perché, (Di venerdì 14 agosto 2020) Se è parsa strana la Sanremo col solleone, figuriamoci il Giro di Lombardia a Ferragosto , senza foglie morte e senza quel sapore di commiato e di bilanci che di solito l'accompagna. Rispetto al ... Leggi su quotidiano

Anche quest’anno, in una città che ha ritrovato un bel po’ di turisti, per la festa d’estate non è stato previsto nulla. Quasi nulla: domani passerà il Giro di Lombardia (ampio approfondimento oggi ne ...Milano, 14 agosto 2020 - Se è parsa strana la Sanremo col solleone, figuriamoci il Giro di Lombardia a Ferragosto, senza foglie morte e senza quel sapore di commiato e di bilanci che di solito l’accom ...