Formolo, che scatto sul Col de la Madeleine: sua la 3ª tappa del Giro del Delfinato 2020 (Di venerdì 14 agosto 2020) Davide Formolo firma una straordinaria vittoria nella terza tappa del Giro del Delfinato 2020. Il ciclist azzurro compie una straordinaria fuga lunga 65 km e vince in solitaria sul traguardo di Saint-Martin-de-Belleville. Formolo ha staccato il gruppo sul Col de la Madeleine, involandosi in una fuga solitaria che ha colto di sorpresa gli avversari. Il ciclista della UAE Team Emirates ha resistito al ritorno del gruppo, controllato dalla Jumbo-Visma di Primoz Roglic (secondo) ed ha trionfato nella frazione odierna. Terza posizione di giornata per Thibaut PinotL'articolo Formolo, che scatto sul Col de la Madeleine: sua la 3ª tappa del Giro del Delfinato ... Leggi su sportfair

BortoneMauro : RT @Gazzetta_it: #Formolo, che impresa! Vince dopo 70 km di fuga in solitaria #Delfinato - Gazzetta_it : #Formolo, che impresa! Vince dopo 70 km di fuga in solitaria #Delfinato - RosarioGaletti : @DarioCantoni Anch’io meno male che il gruppo è andato regolare e #Formolo l’ha strameritata. - InterCLAzionale : RT @Quelchepassa: Che numero di Formolo, peccato poteva farlo domani ...al Lombardia #dauphine - il_farmacista : Direi che Davide #Formolo si merita un grande applauso. #GirodelDelfinato ??????????????????? -