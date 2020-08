Fideuram, sale la raccolta netta nel primo semestre (Di venerdì 14 agosto 2020) In aumento nei primi sei mesi del 2020 la raccolta netta di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. Ha raggiunto infatti quota 6 miliardi di euro, in crescita del 32% rispetto al primo semestre del 2019 nonostante le conseguenze dell’emergenza Covid-19. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

In aumento nei primi sei mesi del 2020 la raccolta netta di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking. Ha raggiunto infatti quota 6 miliardi di euro, in crescita del 32% rispetto al primo semestre de ...Commissioni nette stabili a 840 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 ago - Il cda di Banca Fideuram ha approvato i conti del primo semestre che cedono una raccolta netta totale di 6 mil ...