Dopo Ferragosto chiudono discoteche e stabilimenti balneari? (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo Ferragosto potrebbero chiudere non solo le discoteche, che oggi qualcuno tiene aperte con l’obbligo – che nessuno controlla – di rispettare una distanza di due metri nelle piste da ballo, ma anche gli stabilimenti balneari. A dirlo oggi è Francesco Boccia, ministro degli Affari Regionali, in un’intervista a La Stampa: Godetevi il Ferragosto, perché poi si richiude. Non solo le discoteche e i locali notturni, ma anche gli stabilimenti balneari dove c’è il rischio di “movida selvaggia”. «Se i numeri non cambiano sarà inevitabile – spiega Francesco Boccia – la prossima settimana si cercherà di condividere una ... Leggi su nextquotidiano

