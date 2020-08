Coronavirus, l’esperta: “Attenti, il virus non si è indebolito” (Di venerdì 14 agosto 2020) BARI – “Se i casi dovessero ulteriormente aumentare, anche se si tratta di giovani, per forza di cose le forme sintomatiche sarebbero piu’ frequenti e il virus, tutt’altro che indebolito, potrebbe portare ancora in Rianimazione molte persone“. Lo scrive in un lungo post sui social, Maria Chironna, responsabile del laboratorio di Epidemiologia molecolare del Policlinico di Bari. Leggi su dire

Agenzia_Dire : #Coronavirus, l’esperta: “Serve cautela, il #virus muta: autunno incerto” -