Calciomercato Lazio – I dettagli del rinnovo a Simone Inzaghi. Non si molla Kumbulla (Di venerdì 14 agosto 2020) Il mercato della Lazio non si ferma solo all’acquisto e all’eventuale vendita dei calciatori ma riguarda ovviamente anche la guida tecnica, che nel caso dei biancocelesti è stata la felice intuizione anni addietro di Claudio Lotito, con anche un pizzico di fortuna: Simone Inzaghi è passato da pochi anni da sostituto in extremis di Marcelo Bielsa a diventare poche settimane fa il recordman sulla panchina della Lazio, superando anche Dino Zoff. rinnovo per mister Inzaghi La distanza tempistica dall’esonero di Maurizio Sarri dalla panchina della Juventus e l’annuncio di Andrea Pirlo come sostituto è stata molto breve, ma i tifosi della Lazio hanno avuto il dubbio che la Juventus potesse mettere gli occhi concretamente proprio su ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, è #Muriqi l’obiettivo per l’attacco - DiMarzio : #Lazio, David Silva più vicino: segnali positivi e fiducia che aumenta - DiMarzio : Dalla guerra al sogno #Champions: la storia di #Muriqi, obiettivo della #Lazio - Noibiancocelest : Calciomercato, Alfredo Pedullà: “Fares alla Lazio, vertice per chiudere”. I dettagli - CalcioMercatoA_ : La Lazio chiude per Vedat Muquiri #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio Calciomercato Lazio, Tahsin esce allo scoperto: "Un sogno giocare a Roma" La Lazio Siamo Noi Calciomercato Inter, intreccio di panchine: Allegri e Simeone cambiano tutto

Clamoroso quanto potrebbe accadere nelle prossime settimane con il giro di panchine. Antonio Conte ha sparato a zero sulla società nei giorni scorsi, che non lascerà passare inosservato la cosa. Il cl ...

Calciomercato Cosenza, pronta la conferma di un difensore | Trattativa con la Lazio

Occhiuzzi avrebbe chiesto la permanenza di Tiago Casasola a Cosenza per un altro anno: c’è il sì del giocatore, ma manca l’ok della Lazio. Tifosi Cosenza () Potrebbe trattenersi per un secondo anno al ...

Clamoroso quanto potrebbe accadere nelle prossime settimane con il giro di panchine. Antonio Conte ha sparato a zero sulla società nei giorni scorsi, che non lascerà passare inosservato la cosa. Il cl ...Occhiuzzi avrebbe chiesto la permanenza di Tiago Casasola a Cosenza per un altro anno: c’è il sì del giocatore, ma manca l’ok della Lazio. Tifosi Cosenza () Potrebbe trattenersi per un secondo anno al ...