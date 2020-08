Calciomercato 14 agosto: Juve Dzeko, si può. Inter, via libera ad altri 5 acquisti (Di venerdì 14 agosto 2020) Calciomercato 14 agosto- Stagione pronta a chiudere i battenti con la fase finale di Europa League e Champions League, poi le squadra avranno modo di concentrarsi totalmente in vista… Questo articolo Calciomercato 14 agosto: Juve Dzeko, si può. Inter, via libera ad altri 5 acquisti è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews

DiMarzio : #Calciomercato - L’#Inter e il ritorno di #Perisic: c’è l’apertura se il #BayernMonaco non dovesse riscattarlo - DiMarzio : #Calciomercato | Da #Milik a #Lacazette, la lista dei giocatori per l’attacco della #Juventus - DiMarzio : #Calciomercato - L’ #Inter si avvicina a #Kumbulla - CarlottaMiller_ : RT @Gazzetta_it: Il live di #calciomercato - #Fofana firma con il #Lens, #Napoli su #Brekalo - Gazzetta_it : Il live di #calciomercato - #Fofana firma con il #Lens, #Napoli su #Brekalo -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato agosto Calciomercato LIVE - Fiorentina su Javi Martinez. Udinese, Fofana va al Lens La Gazzetta dello Sport Juventus, Arthur firma la risoluzione del contratto: ecco quando arriverà

Secondo le ultime indiscrezioni gli avvocati del Barcellona e l'entourage di Arthur avrebbero trovato l'accordo: risoluzione del contratto e giocatore da subito a disposizione della Juventus. Arthur d ...

Mercato estero: tutti vogliono fare la spesa a Lione. Thiago ha già salutato il Bayern. Affare Dortmund-Real Madrid

Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 16 agosto 2020. Il Borussia Monchengladbach è sulle tracce d ...

Secondo le ultime indiscrezioni gli avvocati del Barcellona e l'entourage di Arthur avrebbero trovato l'accordo: risoluzione del contratto e giocatore da subito a disposizione della Juventus. Arthur d ...Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 16 agosto 2020. Il Borussia Monchengladbach è sulle tracce d ...