Amministrative 2020, le nuove liste certificate (Di venerdì 14 agosto 2020) Siamo lieti di comunicarvi l’elenco delle nuove liste certificate del MoVimento 5 Stelle per le Amministrative 2020, pubblicate anche nella sezione ufficiale su movimento5stelle.it: • Pomigliano d’Arco (Campania) con Salvatore Cioffi (capolista) • Barcellona Pozzo di Gotto (Sicilia) con Danilo Calandra (capolista) L'articolo proviene da Il Blog delle Stelle. Leggi su ilblogdellestelle

