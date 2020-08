500 Miglia, Alonso a muro nella seconda sessione: pilota ok (Di venerdì 14 agosto 2020) Scott Dixon vola, Fernando Alonso sbatte. È questa la sintesi della seconda giornata di Libere della 500 Miglia di Indianapolis, in programma domenica 23 agosto. I primi otto Scott Dixon con il tempo ... Leggi su gazzetta

