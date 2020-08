Zangrillo non può parlare del virus invece la Parietti pontifica: no ai tamponi per chi rientra (Di giovedì 13 agosto 2020) “Sono d’accordo con qualsiasi tipo di controllo, è doveroso, ma sull’ordinanza dei tamponi per chi rientra da Paesi a rischio (firmata dal ministro della Salute Speranza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, ndr), c’è qualcosa che non mi torna”. E’ infuriata Alba Parietti per l’ordinanza del ministro della Salute Speranza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. “Mi sembra più un modo per disincentivare il turismo fuori dall’Italia”, dice la Parietti contattata dall’Adnkronos a Ibizia dove si trova in vacanza nella sua abitazione. ”Trovo assurdo che in alcune regioni ... Leggi su secoloditalia

