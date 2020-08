Uomini e Donne: Gemma e Nicola al capolinea (Di giovedì 13 agosto 2020) Una delle storie più chiacchierate del trono Over di Uomini e Donne pare sia giunta al capolinea. Ecco tutto ciò che sappiamo sulla rottura della coppia formata da Gemma e Nicola Pare che la storia d’amore tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sia giunta al capolinea. La certezza arriverà soltanto negli studi di Uomini e Donne quando i due si confronteranno e spiegheranno al pubblico cosa non ha funzionato tra di loro. Qualche tempo fa, Nicola aveva spiegato di essere stato messo da parte e che Gemma non aveva mai accettato i suoi frequenti inviti. In occasione di San Lorenzo, una fan ha scritto sotto il profilo di Gemma che presto avrebbe ... Leggi su zon

