Ultime Notizie Roma del 13-08-2020 ore 16:10 (Di giovedì 13 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus in apertura Con l’aumento dei casi in Italia il governo sta pensando a misure più restrittive per le discoteche anche in vista del Ferragosto ma è scontro con almeno la metà dei governatori via libera invece per duplicatori per chi torna da Spagna Grecia Croazia e Malta e per il divieto di ingresso e transito dalla Colombia bonus €600 il presidente dell’INPS tridico dirà domani in Commissione Lavoro alla camera i nomi dei Deputati che hanno percepito il bonus covid destinate alle partite IVA intanto sospende Elena murelli e Andrea darà i due Parlamentari che hanno chiesto il sussidio e attacca il numero uno dell’Istituto previdenziale in qualunque altro paese Sarebbe già stato licenziato a Firenze si ... Leggi su romadailynews

"Carenza d’acqua ormai insostenibile: prenotazioni cancellate"

La carenza idrica rischia di diventare emergenza sulla costa vastese, dove commercianti e operatori turistici del consorzio Vivere Vasto Marina denunciano prenotazioni cancellate e lanciano un grido d ...

La carenza idrica rischia di diventare emergenza sulla costa vastese, dove commercianti e operatori turistici del consorzio Vivere Vasto Marina denunciano prenotazioni cancellate e lanciano un grido d ...