Ufficiale: Bologna, ecco Binks (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Bologna ha ufficializzato l’acquisto del difensore diciannovenne, Luis Binks. Attualmente in forza al Montreal Impact, il giocatore inglese farà parte a tutti gli effetti della rosa rossoblù a partire dal prossimo anno dato che, come da accordi, resterà in prestito al Montreal Impact fino al 31 dicembre 2020. “Abbiamo avuto l’opportunità di vedere le sue qualità lo scorso inverno e più recentemente in Florida, siamo convinti che possa fare bene. Questa operazione dimostra ancora una volta gli effetti positivi della sinergia tra i due club”, questo il commento di Walter Sabatini attraverso il sito Ufficiale del Bologna. Foto: sito Ufficiale Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

