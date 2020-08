Twitter corre ai ripari contro il linguaggio d'odio (Di giovedì 13 agosto 2020) Ormai è un fatto accertato: i social network sono un ambiente favorevole alla diffusione del discorso d'odio, una pandemia di insulti misti a minacce e notizie inventate che da anni contagia ... Leggi su globalist

twinsbeisbol : ¡Corre, Miguel! ¡COOOOORRE! #LosTwins - poliziadistato : Traffico su A14 un’auto corre su corsia emergenza perché dentro una bimba di 13 mesi è colta da malore Poi l'auto r… - facetobaek : RT @thxjkprms: ma lo vedete come corre verso il bambino? è la cosa più cute del mondo vi prego i suoi capelli che saltellano qua e là quand… - Sand8826 : RT @lucy_esposito: «Questa terra toscana brulla e e tersa dove corre il pensiero di chi resta o cresciuto da lei se ne allontana». Mario L… - nadbitti : RT @lucy_esposito: «Questa terra toscana brulla e e tersa dove corre il pensiero di chi resta o cresciuto da lei se ne allontana». Mario L… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter corre

la Repubblica

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...Ormai è un fatto accertato: i social network sono un ambiente favorevole alla diffusione del discorso d’odio, una pandemia di insulti misti a minacce e notizie inventate che da anni contagia trasversa ...