"Sono positivo al Covid, sono stato in discoteca. Ragazzi controllatevi". Allarme a Soverato (Di giovedì 13 agosto 2020) Un ragazzo posta su Instagram il suo messaggio. Non è un fake, è tutto vero. E le autorità del centro turistico in provincia di Catanzaro chiudono i locali e allestiscono una tenda vicino al Palazzetto dello sport per fare i tamponi, cominciando dal personale Leggi su repubblica

