Psg, Choupo-Moting: «Dopo il gol ho sentito che tutta Parigi era felice» (Di giovedì 13 agosto 2020) Eric Choupo-Moting ha parlato dei momenti successivi al gol che ha qualificato il Psg ed eliminato l’Atalanta Eric Choupo-Moting è stato il giustiziere dell’Atalanta nei quarti di finale di Champions League. Dal suo piede è partita l’azione dell’1-1 e subito Dopo è stato lui stesso a mettere a segno il definitivo 2-1. Ai margini della partita, l’attaccante del Psg ha raccontato le emozioni vissute. «Il gol è stato un momento eccezionale. Ho sentito che tutta Parigi era felice. E anche la squadra ovviamente. Quando sono entrato, il mister mi ha detto di dare tutto, io ho fiducia in me stesso e nella squadra. Non abbiamo mai perso la speranza. ... Leggi su calcionews24

