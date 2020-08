Premier League, svelate le date della prossima stagione: si riparte il 12 settembre (Di giovedì 13 agosto 2020) La stagione calcistica 2019-2020 non si è ancora conclusa del tutto, ma le varie federazioni si preparano alla prossima annata. Ecco che anche in Premier League sono state svelate le date per il campionato 2020-21 che vedrà le squadre scendere in campo tra un mese.Premier League: le date della nuova stagionecaption id="attachment 981873" align="alignnone" width="501" Liverpool (Instagram salah)/captionCome annunciato dalla stessa federazione inglese, la Premier League 2020/21 riparte il 12 settembre. La FA con un comunicato pubblicato attraverso i canali ufficiali anche social, ha reso note le date del ... Leggi su itasportpress

