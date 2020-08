No, non esiste una linea di bambole Barbie dedicata all’aborto (Di giovedì 13 agosto 2020) Giovedì 13 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 12 agosto su Facebook. Il post oggetto di verifica contiene due immagini affiancate, che mostrano una bambola nera incinta, accanto a un paio di forbici, una moneta e al bambolotto di un neonato. Il tutto è posto all’interno di una confezione sulla cui scatola si legge «Abortion Barbie. NYC’s black genocide». Il post è corredato da una didascalia che recita: «Siamo veramente arrivati alla pazzia. L’aborto e il gioco», suggerendo dunque che si tratti di una reale linea di bambole dedicate al tema dell’aborto. Si tratta di una notizia falsa. Come spiegato in questo video pubblicato su Instagram il 13 ... Leggi su facta.news

