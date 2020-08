Napoli – Reguilon? Intesa sull’ingaggio: ora si tratta col Real Madrid (Di giovedì 13 agosto 2020) Napoli pronto all’affondo decisivo per Reguilon. Operazione da 20-25 milioni: c’è l’Intesa con l’entourage del giocatore, si deve trovare quella con il Real Madrid Il Napoli … L'articolo Napoli – Reguilon? Intesa sull’ingaggio: ora si tratta col Real Madrid proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

MarioGiunta : Napoli, altro passo avanti per Reguilon! Trovata intesa su ingaggio. Contatti continui con il Real Madrid che lo va… - DiMarzio : #Napoli, ecco il prezzo di #Reguilon. La strategia degli azzurri - MarioGiunta : Napoli, insiste per Reguilon che ha già dato il suo ok al trasferimento in azzurro. Possibild operazione in prestit… - Enzovit : Napoli – Reguilon? Intesa sull’ingaggio: ora si tratta col Real Madrid - Matteo_42_ : RT @SpudFNVPN: Riguardo a quel fenomeno di #Reguilon mi fido ciecamente di quel fenomeno di Giuntoli che sta creando un Napoli clamoroso. P… -