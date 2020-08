Mugnano, attirati a una festa con champagne e poi trucidati: Dobermann vittima di un patto tra i clan (Di giovedì 13 agosto 2020) attirati in una trappola e uccisi per un’epurazione interna. I resti seppelliti di Francesco Russo (alias Dobermann), il figlio Ciro e un loro guardaspalle, Vincenzo Moscatelli, in un terreno a Mugnano, sulla circumvallazione esterna. Mugnano, attirati in una trappola e uccisi per un patto tra gli Amato-Pagano e i Capitoni di Miano Alla base del … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Sono stati trovati i resti di Francesco Russo, alias Dobermann, boss emergente dei Lo Russo, del figlio Ciro Russo e del loro autista Vincenzo Moscatelli, uccisi e fatti sparire dalla camorra 11 anni ...

Il ritrovamento è avvenuto grazie alle indagini difensive dell'avvocato Luigi Senese, legale di Francesco Biancolella, accusato di essere uno dei sicari e condannato all'ergastolo in primo grado Sono ...

