Juventus, Mauro: “Dybala via? Non è incedibile. Al suo posto ci starebbe Malinovskyi” (Di giovedì 13 agosto 2020) Intervistato alla Gazzetta dello Sport, l’ex opinionista di Sky Sport Massimo Mauro ha parlato della Juventus e della possibilità che Paulo Dybala possa essere sacrificato in sede di calciomercato: “Dybala incedibile o no? Io sono ancora tremendamente arrabbiato per l’eliminazione con il Lione. È stata una delle delusioni più grosse e Dybala all’andata non ha giocato bene. Dopo partite così, tutti sono importanti e nessuno indispensabile. Se è un affare, perché no? La Juve ha il diritto e il dovere di valutare l’operazione. Non esistono incedibili”. E alla domanda su chi possa essere eventualmente il suo sostituto, l’ex calciatore risponde con chiarezza: “Intanto, due terzini fortissimi. Non capisco Alex Sandro: con quello che guadagna, non ... Leggi su sportface

